Ato rifiuti, niente assemblea sindaci: slitta confronto su impianti, “differito ai prossimi giorni”

Gela. “Differita ai prossimi giorni”. Non si terrà l’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione, la cui prima convocazione era prevista per oggi. Se ne riparlerà successivamente. Una comunicazione in tal senso è stata trasmessa proprio dagli uffici dell’Ato rifiuti, condotti dal commissario Giuseppe Lucisano. Pare ci siano stati contatti tra lo stesso commissario e i sindaci dell’ambito, nelle ultime settimane impegnati nel richiedere proprio lo svolgimento dell’assemblea, anzitutto per valutare la situazione degli asset. Proprio rispetto agli impianti ancora in carico ad Ato, il sistema di compostaggio di Brucazzi e le vasche sature di Timpazzo (A-B e C-D), Lucisano aveva scelto di fissare l’assemblea, con prima convocazione per oggi e l’eventuale seconda chiamata per domani. Invece, bisognerà attendere. In blocco, seppur inizialmente il sindaco Lucio Greco abbia voluto approfondire la questione, i primi cittadini avevano spinto per una convocazione urgente che potesse servire a fare il punto sull’eventualità di una chiusura della fase di liquidazione e sul destino dell’impiantistica. Nell’oggetto dell’iniziale convocazione, il richiamo era ad una “comunicazione” in aggiornamento rispetto all’ultima relazione sulla gestione di bilancio approvato lo scorso agosto, focalizzando l’attenzione sui “due impianti della società”. Di recente, l’autorità giudiziaria ha dissequestrato il sistema di compostaggio di Brucazzi, al centro di un’attività di indagine per presunte irregolarità ambientali.