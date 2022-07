Servizio rifiuti, osservazioni sindacati sul bando per le assunzioni: “Pronti ad un tavolo”

Gela. L’esigenza di un confronto, ancora più approfondito, c’è ed è ribadita dalle sigle sindacali di Fit-Cisl, Usb e Filas. I segretari Mario Stagno, Luca Faraci e Carmelo Giallombardo, hanno scritto ai sindaci della Srr e ad “Impianti Srr”, la società che gestisce in house il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che in città dovrebbe partire entro ottobre. Al centro delle valutazioni, ci sono i criteri del bando per le assunzioni, che vanno effettuate con procedura pubblica. I sindacati hanno inoltrato osservazioni rispetto alla bozza diffusa da “Impianti” e pongono l’esigenza di numeri precisi. “C’è la necessità di esperire in contemporanea le selezioni per tutti i profili ed i livelli necessari al fine di consentire l’implementazione della pianta organica secondo le necessità del cantiere. Chiediamo di sapere quante unità saranno assunte sull’intero ambito ed in ogni cantiere atteso che, a mero titolo esemplificativo, sul cantiere di Gela le necessità di servizio allo stato attuale richiede almeno 130 unità”, si legge nel documento sindacale. “Non si comprende la ragione per cui vengano previste 40 unità da inquadrare con il livello 2A. Infatti il contratto nazionale di categoria prevede il riconoscimento del parametro A solo dopo aver svolto un periodo minimo di servizio all’interno del livello indicato dalla contrattazione collettiva”. In base a quanto indicato, si dovrebbero rivedere ulteriori requisiti sui titoli per l’accesso alla procedura di assunzione.