Servizio rifiuti, pianta organica non convince: sindacati chiedono una riunione urgente

Gela. La nuova pianta organica della Srr4 è stata rilasciata in settimana, compresi i numeri del servizio rifiuti. La procedura per le assunzioni a tempo indeterminato è in corso anche se in città non ci sono indicazioni certe su quando potranno partire le attività in house (attualmente sussiste una proroga a Tekra fino al prossimo maggio). I sindacati seguono con molta attenzione tutte le procedure e lo scorso anno è stata siglata un’intesa generale. La pianta organica appena pubblicata sta però generando perplessità, proprio sui numeri del personale per il servizio di raccolta e smaltimento. Il segretario Usb Luca Faraci e il responsabile territoriale Fit-Cisl Gabriele Nicolicchia hanno trasmesso una nota alla società del ciclo rifiuti Impianti Srr e a Palazzo di Città. Ritengono sia urgente un incontro. La pianta organica, per Gela, indica 132 operatori rispetto invece agli iniziali 134 (compresi i quinto livello). Lo stesso, riferiscono le organizzazioni sindacali, vale per Niscemi (con 37 operatori compresi i quinto livello rispetto ai 36 previsti invece dai bandi selettivi).