Servizio rifiuti, su bando assunzioni Greco ha convocato un tavolo di confronto

Gela. Il tavolo più volte richiesto dai sindacati si terrà la prossima settimana. Il sindaco Lucio Greco ha deciso di dare seguito alle richieste, da ultima quella della Fp-Cgil. Si valuteranno tutti gli aspetti del bando per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti in house, affidato ad Impianti Srr. Le attività in città dovrebbero iniziare entro ottobre, anche se i tempi potrebbero essere più lunghi. I vertici di Tekra, l’azienda campana che gestisce in proroga il servizio rifiuti, hanno già fatto sapere che entro fine settembre, quando è prevista la scadenza dell’ennesima proroga, procederanno ai licenziamenti del personale, che dovrebbe passare ad Impianti. Un trasferimento di cantiere, però, non è praticabile. Per il servizio in house, i lavoratori dovranno sostenere una procedura di selezione pubblica. I sindacati hanno avanzato una serie di osservazioni alla bozza di bando proposta da Impianti Srr. Il sindaco Lucio Greco, probabilmente, proverà a fare sintesi, rispetto ad un iter che sta seguendo personalmente, avendo la delega ad interim. Anche il primo cittadino vorrebbe evitare un clima di eccessiva tensione tra i lavoratori, che in città per il servizio superano la soglia dei cento. La prossima settimana, di fatto, ci sarà un primo confronto, aperto alle parti sociali.