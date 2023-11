Servizio manutenzioni senza personale, “molte attività non possono essere effettuate”

Gela. “Una sola unità” per l’intero servizio manutenzioni. Una situazione che non consente di andare avanti. Negli ultimi tempi, non sono mancati i solleciti da parte del dirigente Antonino Collura. Bisognerebbe implementare le risorse numeriche sul piano del personale. Allo stato “molte attività manutentive di strade, immobili e scuole, non potranno essere evase”. Mancano dipendenti per le manutenzioni e un responsabile del servizio. L’emergenza è conclamata e non è l’unica struttura interna a Palazzo di Città che si trova in questa situazione. Una nota del dirigente è stata trasmessa all’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli (tra le prime a sollevare la questione) e al sindaco Lucio Greco, oltre che al segretario generale.