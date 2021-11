“Sfiducia a Messinese fu politica”, Cirignotta: “Non solo rifiuti, era senza maggioranza”

Gela. “La sfiducia all’allora sindaco Domenico Messinese fu prettamente politica. Non è vero che si fondò solo sulla questione dei rifiuti e dei debiti. C’erano ben dodici punti elencati nella mozione. Quell’amministrazione comunale, che perse subito l’appoggio del Movimento cinquestelle, non riuscì mai ad avere neppure una maggioranza semplice, di dodici consiglieri”. Vincenzo Cirignotta, tre anni fa, sostenne la sfiducia all’ex grillino e in più occasioni intervenne sui numeri del servizio rifiuti. “In quel periodo, si era già consolidata l’opinione, di una larga parte dell’assise civica, che il servizio rifiuti non assicurava una vera pulizia della città. Anche con i servizi aggiuntivi – dice Cirignotta – la città rimaneva comunque sporca. Ci chiedevamo dove finissero i soldi che venivano spesi. Chiaramente, è un quesito che non tocca a me risolvere. Chi ha votato la sfiducia, sapeva benissimo che ci sarebbe stato un passaggio commissariale, che fortunatamente è durato poco”. Il tema è ritornato al centro di tante valutazioni politiche e Cirignotta non rinnega la scelta di sfiduciare Messinese. “Non si poteva andare avanti con un continuo scontro – aggiunge – il sindaco, senza una maggioranza, non aveva alcuna certezza amministrativa. Non a caso, un ampio gruppo di consiglieri, in maniera responsabile, scelse di mettere fine a quella esperienza, approvando la sfiducia. Nel testo, si parlava di elevata conflittualità tra l’organo amministrativo e quello politico. Proseguire avrebbe significato generare ulteriori danni alla città”. L’ex consigliere comunale, che ha avuto un lungo trascorso tra i banchi dell’assise civica, non condivide l’opinione di chi continua a dichiarare che prima della sfiducia sarebbe stato necessario votare gli atti finanziari, anche nell’ottica del successivo commissariamento.