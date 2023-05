“Sfiducia lotta aperta contro di me”, Greco: “Contatti con centrodestra e centrosinistra”

Gela. La mozione di sfiducia “congelata” fino a metà giugno sta dando maggiori appigli istituzionali e amministrativi al sindaco Lucio Greco e agli assessori della sua giunta. Già dopo la seduta sulla sfiducia, sono ripartite le riunioni per i riaccertamenti e i primi giorni della prossima settimana potrebbero diventare determinanti. L’avvocato Greco sembra aver riacquisito una maggiore consapevolezza politica, anche sull’onda di un voto per il rinvio del dibattito sulla sfiducia che ha messo insieme i consiglieri che lo sostengono e un’ala cospicua dell’opposizione. Ora, nel centrodestra della mozione c’è chi avanza nella strada di un possibile ritiro delle firme mentre gli altri gruppi sono fermi nella scelta di chiudere anticipatamente l’attuale sindacatura. “Ritengo che si tratti di dinamiche interne ad alcuni partiti del centrodestra – dice Greco – hanno il sapore di una lotta aperta contro di me. Temono che possa andare avanti e salvare la città dal dissesto. Non vedo altre possibili spiegazioni. Persistono nonostante ci sia una palese volontà della città che non vuole questa sfiducia. La città ha compreso fino in fondo la gravità della situazione che stiamo vivendo. Questa crisi finanziaria non ha precedenti. Quando si ferma il motore economico-finanziario di un ente, si è praticamente paralizzati. Stiamo andando avanti assicurando esclusivamente le spese essenziali”. Il sindaco e gli assessori hanno come obiettivi immediati il completamento dei riaccertamenti e il rendiconto 2021. Solo attraverso queste tappe si potranno avere le misure correttive da trasmettere alla Corte dei Conti. Le difficoltà non mancano e le valutazioni dei revisori dei conti sono assolutamente stringenti. “Nonostante questa situazione – aggiunge Greco – c’è chi si occupa esclusivamente di alimentare la tensione attraverso la mozione di sfiducia. Questo la dice lunga”. Il sindaco ha chiaramente colto l’iniziativa di quei gruppi d’opposizione che invece hanno frenato, non essendo mai stati convinti dalla strategia della sfiducia. “Hanno compreso che una mozione di sfiducia, in un periodo come questo, sarebbe una decisione inopportuna. Sono gli stessi consiglieri che hanno votato il Pef e le tariffe Tari, garantendo anche l’immediata esecutività. Invece – continua – emergono le incoerenze di quei consiglieri che contestano un servizio rifiuti inefficiente e denunciano lo stato di abbandono della città ma al contempo non votano il Pef e ostacolano l’avvio di un nuovo servizio rifiuti, finalmente efficiente e senza aumenti delle tariffe Tari”.