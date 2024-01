Sgarbi, “il Battesimo di Gesù di Iudice come Piero della Francesca e Verrocchio”

Il critico ha ricordato come siano ormai anni che sceglie le tele di Iudice per mostre importanti, così da consentirgli di esprime la propria visione pittorica insieme ai contemporanei di riferimento ma anche ai classici e non a caso, per il “Battesimo di Gesù”, cita Piero della Francesca e Verrocchio, pure come passaggi stilistici del lavoro del maestro gelese.