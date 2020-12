“Si addobbi il centro storico diamo senso del Natale”, Scerra: “Serve anche Ztl”

Gela. “La Ztl in centro storico va ripristinata, almeno nel fine settimana”. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra si rivolge all’amministrazione comunale e chiede che venga preso in considerazione soprattutto il periodo festivo che la città si appresta a vivere. “La Ztl consentirebbe a chi vuol fare shopping in centro di potersi muovere senza l’assillo delle auto in coda e le inevitabili emissioni che vengono rilasciate – dice – ricordiamo, che nonostante l’emergenza Covid si avvicina comunque il periodo natalizio. Diamo almeno ai bambini e alle famiglie la possibilità di muoversi, nel rispetto delle misure, in un centro storico addobbato e con musica in filodiffusione. Anzi, ringrazio gli esercenti della zona che già si stanno organizzando, con proprie risorse economiche, nonostante le ristrettezze e i mancati guadagni dovuti all’emergenza sanitaria”. Scerra ritiene che la Ztl sia un atto dovuto anche per i fedeli che frequentano le chiese della zona, a maggior ragione in vista del Natale.