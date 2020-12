Si complica l’acquisto della torre di Manfria, salta il diritto di prelazione

Gela. Rischia di arenarsi il tentativo di acquisto della Torre di Manfria da parte del Comune. Di certo l’amministrazione Greco non potrà più esercitare il diritto di prelazione perché la vendita ad un imprenditore privato non è andata in porto. Lo scorso 30 novembre, infatti, dal notaio designato non si è presentato nessuno lasciando la Torre di Manfria nelle mani dei suoi storici proprietari. Pare che chi aveva firmato il compromesso di acquisto avesse deciso di rinunciare anche alla caparra versata.