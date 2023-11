Sic Zps, Farruggia insiste “pratiche ancora ferme”: Giudice, “normativa non applicata”

Gela. Poche settimane fa, la questione è stata trattata nel corso di una seduta di question time del consiglio comunale. Le pratiche da sottoporre alla commissione Sic Zps, però, sono ancora ferme. “Tutto questo è molto grave – dice il consigliere comunale M5s Virginia Farruggia che ha presentato l’interrogazione – ancora una volta, la commissione si arroga la decisione di riunirsi o meno mentre tante pratiche rimangono ferme. Bisogna ricordare che i proponenti pagano una somma notevole per avere la valutazione della commissione e per opere o interventi che non incidono in alcun modo sugli equilibri delle zone sottoposte a tutela”. Il consigliere pentastellato, già in aula ha contestato il modus operandi sul tema, sia dell’amministrazione che del dirigente ad interim. “C’è di più – continua – sono ferme pure procedure che riguardano situazioni sottoposte al vaglio giudiziario. Il magistrato ha concesso una sospensione del procedimento, per consentire il completamento dell’iter di sanatoria amministrativa, addirittura per una tettoia di pochi metri. La pratica però non viene trattata dalla commissione e a questo punto il giudice potrebbe decidere di emettere un provvedimento di demolizione del manufatto. Tutto questo è assurdo”. La questione degli interventi nelle aree di vincolo è da sempre un tema veramente molto delicato che la politica ha approcciato non in maniera risolutiva. “Attendo inoltre di sapere quando verrà rilasciato il regolamento – sottolinea Farruggia – quello che ha detto il sindaco in aula non corrisponde alla realtà dei fatti. Le pratiche sono ferme, la commissione non si riunisce ed era stato comunicato che gli interventi di entità limitata non sarebbero più spettati alla valutazione della stessa commissione. Non mi sembra che gli impegni siano stati rispettati”. Si tratta di pratiche, seppur in gran parte per manufatti di dimensioni assai limitata, che si muovono su un doppio binario, con la commissione Sic Zps e il parere della Riserva Biviere.