Sicilia zona rossa, in città confermata ordinanza Greco: scuole e attività chiuse

Gela. A seguito della dichiarazione di zona rossa valida per tutta la Sicilia da parte del governatore Nello Musumeci, questa mattina il sindaco Lucio Greco ha avviato una serie di interlocuzioni urgenti con l’Asp e la Regione. Ecco, dunque, alcune precisazioni in merito alla situazione di Gela. Sia per le scuole che per le attività professionali, rimarrà tutto inviariato almeno fino al 20 gennaio, in base all’ordinanza sindacale emessa da Greco. Per quanto riguarda le scuole, è prevista la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado. Dunque, da lunedì tutti gli istituti continueranno a restare chiusi. Per gli alunni diversamente abili l’attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza, previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche. Restano sospese anche le attività di baby parking, degli asili nido, delle ludoteche e dei centri in cui si svolgono le attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se all’aperto. Per stabilire il da farsi dopo il 20 gennaio, seguiranno altre interlocuzioni con tutti gli organi competenti, Asp, prefettura e Regione, e ci saranno nuove comunicazioni.