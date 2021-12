“Solito”, comitato scrive al Ministero: “Subito le classi e accertare responsabilità”

Gela. In Dad, ma non per ragioni di prevenzione sanitaria. E’ la situazione che si trovano a fronteggiare gli alunni delle seconde classi dell’istituto “Solito”. La scuola, prima dell’avvio dell’anno di didattica, è stata dichiarata inagibile a causa di un crollo interno. Per le seconde classi è stato disposto il trasferimento nella struttura di via Feace. Nelle aule della “Antonietta Aldisio”, però, le recenti precipitazioni hanno fatto emergere criticità strutturali e il dirigente della “Solito” ha disposto la Dad per quindici giorni. I genitori del comitato spontaneo ora hanno scritto al ministero e alla prefettura, ma anche al Comune e a tutti gli enti preposti.