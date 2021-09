“Solito”, commissione nella struttura delle “Benedettine”: “Situazione preoccupante”

Gela. Sono iniziate questa mattina, con la visita al cantiere delle benedettine, dove dal 4 ottobre dovrebbero essere ospitate alcune classi della Enrico Solìto, le ispezioni che la commissione servizi sociali e istruzione ha avviato per verificare le condizioni di tutti gli istituti della città. Prima tappa, quasi obbligata nella struttura delle “Benedettine”, per valutarne la situazione complessiva in vista della scadenza per la consegna dei lavori. I componenti della commissione consiliare vogliono avere contezza delle emergenze in atto ma anche strutturare un filo diretto con i dirigenti e i responsabili locali delle scuole. Stamattina assieme ai consiglieri, in parte collegati anche in video call, anche una delegazione di genitori. I lavori alle Benedettine vanno avanti, ma il dubbio dei consiglieri è che difficilmente possa essere rispettato il termine del 4 ottobre. Pochi, secondo la commissione, i lavoratori impiegati nel cantiere e tanto il lavoro ancora da ultimare.