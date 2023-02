“Solito”, lavori aggiudicati: chiusa la procedura di gara

Gela. Sono stati aggiudicati i lavori per la scuola “Solito”, chiusa a causa di un crollo interno. La procedura di gara per l’affidamento, in sede Urega, ha visto l’individuazione dell’offerta della licatese Alcal srl. L’appalto era atteso da tempo e l’amministrazione comunale, per circa un anno, ha lavorato sulla procedura. C’è stato bisogno di riprenderla quasi per intero e a fine 2022 è arrivato il decreto che stanzia somme delle compensazioni minerarie proprio per i lavori della “Solito”, per i quali era stato attivato un mutuo.