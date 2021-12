“Solito”, riprendono lezioni alla “Aldisio”: comitato, “mancano lavori consolidamento”

Gela. Nel plesso di via Feace della scuola “Aldisio”, gli alunni delle seconde classi della “Solito” potranno rientrare da lunedì. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente Baldassare Aquila. Una decisione che arriva a seguito di interventi effettuati nella struttura, dopo le recenti infiltrazioni di acqua piovana. La protesta dei genitori e le verifiche dei vigili del fuoco, avevano indotto a bloccare le lezioni in presenza, con l’avvio della Dad. La ripresa delle lezioni, in presenza, convince poco i genitori. Il comitato spontaneo ha più volte chiesto classi sicure e interventi articolati sulla struttura. Non hanno mai condiviso la Dad ma allo stesso tempo non vogliono mettere in pericolo i loro figli. La ripresa dell’attività didattica nelle stesse classi a rischio, secondo il comitato, è fin troppo prematura. I genitori, scrivendo anche al ministero, hanno sollecitato l’individuazione di classi sicure. “Bisogna soprattutto precisare – dice l’avvocato Riccardo Lana che rappresenta il comitato – che sono stati effettuati solo interventi di ripristino nelle classi della “Aldisio” ma senza lavori di consolidamento, che invece erano indicati nelle prescrizioni dei vigili del fuoco, a seguito del sopralluogo nella struttura. Inoltre, non risultano interventi nei corridoi, che invece erano tra quelli necessari. Noi, non vogliamo certamente mettere a rischio l’incolumità dei bambini e di tutti quelli che operano nella scuola. Il funzionario comunale che ha redatto il provvedimento dice la verità, sono stati effettuati solo lavori di ripristino ma non di consolidamento”.