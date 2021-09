“Solito”, sopralluogo nella scuola: famiglie ottengono nuove valutazioni teniche

Gela. Un nuovo sopralluogo per valutare le condizioni attuali dell’istituto scolastico “Solito”. Si terrà sabato e l’intesa è stata raggiunta nel corso di una riunione che si è svolta in serata. Il comitato spontaneo ha ottenuto il sì dell’amministrazione comunale. Le famiglie degli alunni, dopo il cedimento interno delle scorse settimane, non concordano sulla chiusura totale. Come conferma l’avvocato Riccardo Lana, delegato del comitato, al sopralluogo parteciperà il tecnico di parte scelto dalle famiglie, l’ingegnere Renato Cassarà. Anche durante la riunione, con una rappresentanza di genitori che ha partecipato in remoto, è stato spiegato che ci sarebbero le condizioni per sfruttare i piani non intaccati dal cedimento, senza interdire l’intera struttura. Lì potrebbero essere concentrate gran parte delle classi, evitando traslochi forzati. L’amministrazione comunale, in attesa dei lavori, vorrebbe invece optare per la struttura delle “Benedettine”. Il provveditorato concorda con la possibilità di nuove verifiche sullo stato della scuola. “Devo dire che ci sono stati importanti riscontri – dice Lana – anche dalla commissione consiliare, rappresentata dal consigliere Alessandra Ascia. Ha concordato con le nostre richieste”.