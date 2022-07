Solo urgenze in Ortopedia, pazienti “bloccati” da 5 giorni nell’astanteria dell’ospedale

Lamentele arrivano da pazienti che stazionano in una affollata Astanteria, collocati su postazioni di fortuna. C’è chi è costretto ad aspettare su una sedia. Voci di corsia confermano che il reparto di Ortopedia va avanti solo con due dei cinque in organico, causa positività da covid, garantendo le urgenze. Per cercare di rispondere alle emergenze alcuni pazienti verrebbero dirottati presso la clinica “Santa Barbara” di Macchitella. Non va meglio al Pronto soccorso dove, da mesi, sono solo quattro i medici, uno per turno, a garantire il servizio di primo accesso in ospedale, struttura diretta dal palermitano Luciano Fiorella.

Intanto, ieri pomeriggio, dopo un nostro servizio di un caso sospetto di vaiolo delle scimmie, un paziente è stato sottoposto a tampone a domicilio dopo giorni di lamentele. E’ stata l’unica infettivologa dell’ospedale di via Palazzi a garantire la visita medica domiciliare. Si aspetta l’esame di laboratorio, effettuato presso l’unico laboratorio palermitano accreditato in Sicilia. In assenza di un ufficio stampa abbiamo contattato senza successo un responsabile della direzione ospedaliera e rimaniamo a in attesa per una eventuale precisazione.