Somma urgenza per la messa in sicurezza delle classi della “Aldisio”, affidati i lavori

Gela. I lavori sono stati assegnati con una procedura di somma urgenza, all’impresa Italcostruzioni. I tecnici del settore grandi opere pubbliche del Comune hanno ritenuto ci siano tutte le condizioni, per intervenire d’urgenza nella scuola “Antonietta Aldisio”, di via Feace. I lavori, per un totale complessivo di 127 mila euro, serviranno a mettere in sicurezza l’ala dell’istituto, che settimane fa è stata intaccata da infiltrazioni piovane, costringendo allo stop delle lezioni. In quelle aule erano stati sistemati gli alunni della “Solito”, che non possono disporre del loro istituto, attualmente inagibile. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Costa avevano annunciato che ci sarebbero stati lavori di messa in sicurezza, anche a seguito delle tante lamentele dei genitori, fortemente preoccupati per possibili conseguenze all’incolumità dei bambini.