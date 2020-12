“Sono abusivi”, per sette famiglie ordini di sgombero: vivono negli alloggi popolari

Gela. Devono lasciare gli alloggi entro trenta giorni. Per i tecnici dell’ufficio casa del Comune, sono abusivi e non possono rimanere nelle abitazioni dello Iacp, dove attualmente vivono. Alcune famiglie risiedono negli stabili, a ridosso delle aree dove ieri il sindaco Lucio Greco e i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo, a seguito dell’ennesima denuncia sul degrado dell’intera zona. Negli ultimi giorni, sono sette i provvedimenti di sgombero emessi da Palazzo di Città. Nella quasi totalità dei casi, le richieste di regolarizzazione avanzate dagli occupanti sono state respinte e quindi gli alloggi toccano agli assegnatari, collocati nelle graduatorie. Gli ordini di sgombero sono soprattutto destinati ad occupanti che vivono nelle palazzine di via Osorno, via Lota, via Bogotà, via Rio de Janeiro e via Attica, tutte a Scavone. Ci sono ordinanze indirizzate anche a chi vive in via Artigiani, ad Albani Roccella, e in via Agrigento, a Villaggio Aldisio. Già sul finire dello scorso anno, molti altri provvedimenti di sgombero degli alloggi popolari vennero fatti notificare ad occupanti abusivi, che però chiesero di essere regolarizzati. I nuovi ordini di sgombero arrivano in una fase molto difficile, resa ancora più complessa dall’emergenza Covid.