Sopralluogo nei cantieri di via Recanati, monitoraggio progetti: assegnazione bis per via Tevere

Gela. La costituzione della nuova giunta, ufficializzata ieri, in queste ore ha consentito una ripresa a pieno ritmo dell’attività amministrativa. Anche la giunta “di responsabilità”, come l’ha definita il sindaco Lucio Greco, tra le priorità ha i progetti in corso, da completare entro le scadenze prevenendo qualsiasi rischio di tagli. Oggi, l’assessore riconfermato Romina Morselli e il dirigente Antonino Collura hanno condotto un sopralluogo nei cantieri di via Recanati, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area, finanziati con i fondi del “Patto per il Sud”. Con il rientro alla guida del settore lavori pubblici, l’assessore ne ha approfittato per una ricognizione generale delle procedure attualmente in corso. Sono tanti gli iter aperti, a seguito di finanziamenti recuperati dall’amministrazione, che ne ha evitato il taglio definitivo. In via Recanati i lavori procedono. Nelle stesse ore, la procedura di gara bis per l’appalto di via Tevere è stata definita, in sede Urega.