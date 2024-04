“Sorpreso che FdI abbia rinunciato al candidato”, Greco: “Avrò incontri, decisioni la prossima settimana”

Gela. Nei blocchi e fuori dagli stessi, lo scenario per le amministrative di inizio giugno, come abbiamo più volte ricordato, si fa sempre più nitido. Cinque candidati, allo stato, e diversi aspetti ancora da puntellare. La riserva, ufficialmente, non l’ha ancora sciolta invece il sindaco Lucio Greco. Gli spazi per ipotizzare una sua discesa in campo sembrano decisamente esigui. L’avvocato non pone vincoli neppure ai suoi attuali assessori, che non a caso, a loro volta, studiano il da farsi. Nell’area politica di riferimento del primo cittadino, ovvero il centrodestra, il duello è a due: da una parte, l’outsider Grazia Cosentino, ex dirigente comunale; dall’altra, il consigliere Salvatore Scerra. “Se il quadro attuale mi meraviglia? Sostanzialmente, mi sembra nelle previsioni – dice il sindaco Greco – mi sorprende comunque il fatto che un partito come Fratelli d’Italia abbia rinunciato al proprio candidato. Questo devo dire che non me lo aspettavo, visto che per diverso tempo i dirigenti hanno insistito sul consigliere comunale Vincenzo Casciana”.