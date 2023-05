Sosta a pagamento nel parcheggio Caposoprano, giunta autorizza: 140 strisce blu e 57 gratis

Gela. Il piano esterno del parcheggio di Caposoprano avrà gli stalli della sosta a pagamento. La giunta ha dato via libera al provvedimento, su richiesta del settore polizia municipale. Sarà sempre la società Ecoparking ad occuparsene, in questo modo ampliando il servizio e allo stesso tempo cercando di “compensare” i pass residenti che si sono rilevati maggiori rispetto alla perizia iniziale. In totale, nel piano esterno del parcheggio saranno ricavati 204 stalli. Sono 140 quelli a pagamento, a fronte di 57 con sosta libera, di 5 per disabili e 2 stalli rosa. Già dopo il primo sopralluogo in una struttura del tutto inutilizzabile, almeno per i piani inferiori, i responsabili della Ecoparking avevano fatto notare che il parcheggio gratuito nella struttura di Caposoprano costituiva “nocumento economico al valore della concessione”.