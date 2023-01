Sosta a pagamento, reso noto un primo elenco dei rivenditori per l’acquisto dei ticket

E’ stato reso noto un primo elenco di attività commerciali nelle quali sarà possibile acquistare i ticket per la sosta.

– EDICOLA INCORVAIA, CORSO SALVATORE ALDISIO;

– TABACCHI MANFRÈ, CORSO SALVATORE ALDISIO;

– REGAL CASA, CORSO SALVATORE ALDISIO;

– TABACCHERIA VALENTINO, CORSO SALVATORE ALDISIO;

– BAR SCOLLO, VIA GENERALE CASCINO;

– THE BIG PARTY, VIA GENERALE CASCINO;

– TABACCHERIA PEPI, VIA PALAZZI;

– PALAZZI CAFFÈ, VIA PALAZZI;

– MACELLERIA ALFIERI, VIA EUROPA;

– CAFFÈ MARTORANA, VIA PALAZZI;

– CREMA E CIOCCOLATO, CORSO VITTORIO EMANUELE;

– BAR DEL BACIO, CORSO VITTORIO EMANUELE;

– POSTA E MULTISERVIZI, CORSO VITTORIO EMANUELE;

– BAR TABACCHI, CORSO VITTORIO EMANUELE;

– LIBRERIA ORLANDO, VIA CAIROLI;

– SMOKE, CORSO VITTORIO EMANUELE;

– ERBORISTERIA SALUS, VIA NAVARRA;

– PRINK, VIA GENERALE CASCINO;

– GM MOTOR, VIA GENERALE CASCINO;

– BIJOUX TENDENZA, VIA NAVARRA;

– OTTICA CENTRALE CASSARÀ, VIA NAVARRA;