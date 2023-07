Sostituzione linea San Leo e bypass idrico: soluzioni per impedire altri caos dell’acqua

Gela. Troppe fragilità sulla condotta di San Leo e conseguenti gravi disagi per migliaia di famiglie gelesi, a secco da diversi giorni. Per questo motivo il sindaco Lucio Greco questa mattina ha indetto un incontro urgente con Siciliacque (collegata in remoto), Caltaqua e Ati idrico. Presenti il presidente dell’Ati idrico Massimiliano Conti, il direttore generale Antonino Collura, e Massimo Chiarelli, direttore tecnico di Caltaqua. Il primo cittadino ha lamentato la coincidenza dei black out con l’avvio dell’estate e le ripercussioni gravi per i cittadini. Siciliacque ha annunciato due grossi interventi che partiranno a fine settembre 2023 e primavera 2024 per cui sono stati stanziati 3 milioni e mezzo nel primo caso e 13,5 milioni nel secondo. Serviranno per sostituire 3600 metri di condotta vetusta ed il raddoppio della condotta di San Leo.