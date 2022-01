“Spaccata” alla gioielleria “Rachele”: in appello due anni a Martines e Smecca

Gela. E’ stata ridotta la condanna, che in primo grado era stata imposta a due giovani, Carmelo Martines e Michael Smecca. Agirono nella spaccata alla gioielleria “Rachele”, in pieno centro storico. Il furto, che gli consentì di mettere insieme un bottino da circa 60 mila euro, avvenne due anni fa, nel pieno del lockdown, per la pandemia da Covid. Le telecamere dei sistemi di videosorveglianza ripresero tutta la dinamica dei fatti. In appello, su ricorso avanzato dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Carmelo Tuccio, sono stati disposti due anni di reclusione, ciascuno. In primo grado, al termine del giudizio abbreviato, la condanna era stata a tre anni e dieci mesi. Dopo l’arresto, effettuato dagli agenti di polizia del commissariato, i due ammisero di aver partecipato al “colpo”. I poliziotti e i pm della procura risalirono ai ladri e a chi avrebbe fatto da tramite, per la refurtiva. Un terzo complice, a sua volta presente quella notte, ha già patteggiato. Il legale degli imputati si è rivolto ai giudici di secondo grado, che hanno rivisto, in parte, l’entità delle condanne.