Spari a Scavone, ferito quarantenne: l’accusa di tentato omicidio, fissata l’udienza preliminare

Gela. Davanti al gup del tribunale di Caltanissetta dovranno presentarsi a metà dicembre. E’ stata fissata l’udienza preliminare a seguito del ferimento, risalente allo scorso anno, del quarantunenne Antonio Fabio Argenti. A Scavone, fu raggiunto da colpi di arma da fuoco. Per i pm della Dda di Caltanissetta, a sparare fu il cinquantanovenne Luigi La Cognata, accusato di tentato omicidio e attualmente detenuto. Ha diversi precedenti penali alle spalle. Pare che tra i due ci fossero dei presunti rancori personali. Per gli inquirenti, però, non sono da escludere questioni legate al contesto criminale. Non a caso, c’è la contestazione mafiosa per lo stesso La Cognata e per il quarantenne Calogero Pirrone, accusato di aver partecipato all’azione bloccando Argenti (di recente ha ottenuto la revoca degli arresti domiciliari).