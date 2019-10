Spari e feriti, fermati anche i fratelli Raitano: avrebbero avuto armi a disposizione

I carabinieri, coordinati dal colonnello Ivan Boracchia e dal comandante del nucleo operativo Nico Lamacchia, stanno chiudendo il cerchio su due episodi, che a questo punto sembrano strettamente legati. Durante le perquisizioni nell’ovile di contrada Fiaccavento, i militari si sono accorti di una profonda ferita al piede riportata da Vincenzo Trubia, forse causata da un proiettile. Il pastore, però, non si era recato in ospedale, a differenza dei due Raitano. Non c’è certezza sul tipo di armi che sarebbero state sequestrate ai due fratelli, adesso fermati. Non si esclude che i Trubia e i Raitano possano essersi affrontati.