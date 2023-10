Spari in un’area rurale, individuato chi ha esploso i colpi: dopo i fatti di ieri indagine in corso

Gela. Gli agenti di polizia del commissariato e i pm della procura hanno individuato chi ha sparato, ieri, nella campagne tra le contrade Bulala e Mignechi. Ha fatto fuoco servendosi di una pistola, al culmine di rapporti assai tesi con alcuni confinanti. Di mezzo, infatti, ci sarebbero soprattutto presunte rivalità per i possedimenti portati avanti in quella zona. Liti e discussioni, anche piuttosto animate, ci sarebbero state più volte nel passato e pare che si siano sviluppati altri procedimenti: uno anche per rissa giunto a giudizio. Attualmente, nei confronti di chi ha sparato non sono stati eseguiti provvedimenti anche se l’accusa potrebbe essere formalizzata in tentato omicidio. I colpi di arma da fuoco di ieri sarebbero stati l’apice di nuovi dissidi, tutti maturati in quell’area rurale. Sul posto, subito dopo l’accaduto, sono arrivati gli agenti di polizia.