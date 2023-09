Spari in via Venezia, domani gli interrogatori degli arrestati: accusati di tentato omicidio

Gela. Per i pm della Dda di Caltanissetta e per i poliziotti, sono loro ad aver agito a fine agosto in via Venezia, sparando contro l’auto a bordo della quale viaggiavano Salvatore Azzarelli e una familiare. Maicol Liardo e Giuseppe Peritore, arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì, domani si presenteranno davanti al gip per gli interrogatori di garanzia. L’inchiesta è coordinata dai magistrati nisseni. Per i due viene mosse la contestazione mafiosa. Non è da escludere che gli spari di via Venezia possano essere stati la reazione a rapporti tesi con lo stesso Azzarelli, poi trasferito in carcere per non aver rispettato i dettami degli arresti domiciliari ai quali era già sottoposto. I due arrestati sono legati da vincoli familiari. Gli inquirenti sarebbero arrivati alla svolta analizzando soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza.