Spari via Petrarca, minore fece fuoco: un altro giovane ha definito la propria posizione

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona di via Petrarca, ripresero il minore che impugnando una pistola iniziò a sparare. E’ a sua volta a processo ma davanti ai magistrati del tribunale di Caltanissetta. In fase di indagine spiegò di non aver avuto intenzione di uccidere, per questo avrebbe puntato alle gambe del trentenne. Per quanto riguarda il maggiorenne, invece, c’è stato il sì alla definizione della pena. E’ assistito dall’avvocato Flavio Sinatra. Il ferito, per il tramite del proprio legale, è intenzionato ad agire in sede civile, per il riconoscimento dei danni patiti.