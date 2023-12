“Squadra non sarà rimaneggiata, ci saranno altri colpi”, Gela calcio: “Su stadio incontro”

Gela. In seguito alla partita contro il Santa Croce, i due presidenti del Gela calcio Maurizio Melfa e Marco Scerra, affiancati dal direttore generale Francesco Salsetta e dal segretario generale Angelo La Spina, hanno parlato a tifosi e giornalisti durante una conferenza tenutasi nella sala stampa dello stadio. Tanti i temi trattati durante la conferenza, come il mercato, lo stadio e il reclamo da parte della Leonzio, di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni. Per quanto riguarda il mercato, la dirigenza ha nuovamente affermato di non voler rimaneggiare più di tanto la squadra, che ha già salutato Riggio, Di Bartolo e, soprattutto, il centravanti Simone Abate. Previsto invece qualche colpo in entrata per sostituire i tre partenti. Il nodo legato allo stadio dovrebbe invece essere sciolto a breve, con società e amministrazione comunale che dovrebbe incontrarsi.