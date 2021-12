SSD Gela da record: decima vittoria a Vizzini, pari per il Gela C5

Gela. Un gol di Deoma dopo 38 minuti consente alla SSD Gela di vincere anche a Vizzini e chiudere il girone di andata in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sul Catania San Pio. Gara non facile al Comunale di Vizzini, contro una squadra rinforzata dal mercato di dicembre e ben messa in campo. Fausciana ha dovuto rinunciare al bomber Ascia (12 gol stagionali), in panchina per onor di firma, al portierino Vedda (febbricitante), con Tuvè non nelle migliori condizioni. Gol partita di Deoma al 38’. Nella ripresa tre parate decisive di Incardona hanno salvato il risultato, con il Gela in dieci per l’espulsione di Golisano dopo 52 minuti. Fiore e Deoma avrebbero potuto fare bis ma va bene anche così. La SSD Gela chiude con 31 dei 33 punti disponibili il girone di andata. Si riprende il 5 gennaio, ancora a Vizzini, ma per la Coppa Sicilia. Il 9 campionato con lo Scicli.