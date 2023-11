Stallo Macchitella lab, interrogazione in aula: “Cosa è cambiato? Per gestione ci saranno bandi?”

Gela. Il timore è che il percorso possa dimostrarsi nuovamente accidentato. Lunedì prossimo, in aula consiliare, ritorna la vicenda dell’ex casa albergo Eni. Macchitella lab, pensato come incubatore di start up innovative e poi collocato anche nel progetto dei corsi universitari in città, non ha mai aperto i battenti, almeno da quando sono stati conclusi i lavori, coperti con le compensazioni Eni. La scorsa settimana, nel botta e risposta a distanza tra la multinazionale e il sindaco Lucio Greco, non sono certamente maturate parole di concordia, tutt’altro. I consiglieri progressisti Virginia Farruggia, Paola Giudice e Alessandra Ascia, hanno depositato un’interrogazione. L’avvocato Greco, proprio la scorsa settimana, aveva preannunciato un’evoluzione verso la gestione diretta delle attività da parte del Comune, attraverso un fondo da circa 620 mila euro. Da Eni, però, hanno fatto sapere che anzitutto va risolta la questione del trasferimento dell’immobile, che va anche “prezzato”. Il gruppo progressista vuole anzitutto comprendere la ragione di questa difformità di vedute tra l’azienda e l’amministrazione, seppur ci fosse una sorta di intesa già definita. “Cosa è cambiato?”, indicano nell’interrogazione. Inoltre, dal sindaco si attendono un’analisi dettagliata delle prospettive rispetto al polo di Macchitella. Vogliono avere indicazioni, ancora, rispetto alla gestione delle attività e della struttura. “Si procederà con bandi?”, aggiungono. Il caso Macchitella Lab va avanti da diversi mesi. I lavori di riqualificazione complessiva sono conclusi da tempo.