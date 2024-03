‘’Start Me Up’’, si è concluso il progetto di Eni e Joule destinato a 80 giovani del territorio

Gela. Passione e Innovazione sono le parole d’ordine di Start-Me Up, il Progetto ideato da Joule, la scuola di Eni per l’Impresa, con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai giovani e dal loro futuro, che si è concluso con un evento presso la Bioraffineria di Eni.

L’iniziativa, che ha avuto come epicentro la città, ha puntato a dare a 80 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, occasioni di formazione in ambito innovazione e soft skills utili per entrare nel mondo del lavoro, supportate da una squadra di esperti del settore e aziende del territorio in cerca di talenti. Degli 80 giovani iniziali, 45 hanno completato il percorso. Alcuni di essi, grazie alle ulteriori competenze acquisite attraverso il programma, hanno trovato impiego.