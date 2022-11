Stati Generali per la rigenerazione dei territori 3 giorni a confronto

Da qui l’esigenza della progettazione e l’attuazione giornate di studio e di percorsi di formazione utili ad acquisire nuove competenze e consapevolezze ma anche ad incoraggiare la modulazione di prassi e comportamenti utili alla gestione virtuosa dell’ambiente.

Il programma

Si comincia giovedì con la relazione di apertura del presidente CFA Cinzia Pasquale. Dalle 10 la sessione tecnica in cui esperti giuristi e tecnici parleranno dello stato delle bonifiche in Sicilia ed in Italia, gli ostacoli alle bonifiche, le buone pratiche per accelerare le bonifiche nei Sin ed il recupero ambientale come sviluppo per il territorio. Dalle 11,30 la tavola rotonda mentre dopo la pausa pranzo si parlerà di economia circolare e nuove opportunità di lavoro. Tra gli ospiti anche Jacopo Fo, ecologista, scrittore, regista e attore. Venerdì gli Stati Generali per la rigenerazione dei territori si concentrerà su Mezzogiorno e Industria, bonifica sostenibile e sul ruolo dei beni culturali nella rigenerazione dei territori. Sabato stakeholder, ospiti e relatori visiteranno la nave greca, esposta a Bosco Littorio.