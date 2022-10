Sterpaglie e degrado, residenti ancora all’opera: ripulita aree a ridosso del lungomare

Gela. Anche questa volta sono stati i residenti ad organizzarsi e a ripulire diverse aree del quartiere dove vivono. L’attività di pulizia e rimozione di sterpaglie e verde incolto ha consentito di rimettere a nuovo, nei limiti del possibile, le strade che immettono sul lungomare Federico II di Svevia. Un’intera scalinata, quella che collega largo dei Pescatori a via Dalmazia, è stata ripristinata, eliminando la vegetazione spontanea. Lo stesso vale per altri punti. Un gruppo di residenti ha dato l’esempio. Muniti del necessario per ripulire sono intervenuti lì dove manca ogni tipo di controllo del Comune, almeno per la pulizia.