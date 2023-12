“Stiamo per rilanciare l’Udc in città”, Incardona: “Mai con chi attacca l’amministrazione”

Gela. In un periodo di forti tatticismi pre-elettorali, con coalizioni work in progress, c’è anche chi punta sul rivitalizzare progetti mai messi definitivamente nel cassetto. Così, oltre ad autonomisti e ora ai neo esponenti di “Azione”, la giunta Greco potrebbe affidarsi al supporto ufficiale dell’Udc. L’assessore Salvatore Incardona, di recente, ha ripreso contatti con la dirigenza regionale. “Ci siamo incontrati a Palermo – dice – siamo a buon punto. Si fidano dell’azione intrapresa in città e l’Udc sarà a sostegno della giunta del sindaco Greco”. Proprio sotto le insegne centriste, Incardona e gli allora dirigenti locali del partito traghettarono gli orizzonti verso l’amministrazione comunale, lasciando l’opposizione di centrodestra. “In una fase difficile per la città – aggiunge l’assessore – tutti dobbiamo dare un contributo. Noi lo stiamo facendo, anche attraverso l’Udc”. Incardona, da diverso tempo, è uno degli esponenti di giunta tra i più vicini al primo cittadino. La crisi finanziaria e il dissesto dell’ente non hanno di certo favorito lo slancio di un eventuale progetto più complessivo. “Le difficoltà sono evidenti – sottolinea – però, da quando mi sono insediato abbiamo lavorato molto e ci sono stati obiettivi raggiunti. Vogliamo proseguire fino alla conclusione del mandato”. L’assessore non pare temere una fuga degli attuali alleati, magari per rincorrere nuove collocazioni. “Lo escludo, non noto presupposti di questo tipo – dice ancora – per quanto mi riguarda, il progetto Udc può avere una prospettiva locale. Il contesto è quello moderato e di centrodestra. Certamente, non mi siederò mai insieme a chi non fa altro che attaccare la nostra amministrazione, in maniera piuttosto strumentale”.