Strada Provinciale 8 per Butera, venti chilometri di emergenza

Eppure, il IV settore del Libero consorzio comunale di Caltanissetta, con un importo di 430 mila euro, ha affidato i lavori di messa in sicurezza delle due frane (che insistono al chilometro 5+800 e 19+500) e per eliminare sconnessioni dell’asfalto per un chilometro. Le ruspe dell’aggiudicataria, l’associazione temporanea d’impresa, composta dalla “Donato Antonino Tindaro” e dal “Consorzio stabile costruendo srl”, sono entrate in azione ad aprile ma non hanno ultimato l’intero intervento di messa in sicurezza l’8 agosto di due mesi fa, come invece indicato dalla tabella posizionata nel cantiere. Ieri mattina i lavori sono andati avanti con due operatori ma, da una prima impressione, sembra utopistico ipotizzare una data imminente per il completamento dell’intera opera appaltata. Abbiamo provato a rivolgerci a quattro addetti dell’Ufficio tecnico del Libero consorzio di Caltanissetta, presenti sul cantiere di lavoro, senza per questo ottenere risposte esaustive. Stessa sorte chiamando il numero indicato nella tabella del cantiere di lavoro.

Non mancano le lamentele dei pendolari, preoccupati da probabili nuove chiusure della sp8 e dal rischio di essere dirottati nel meno conveniente scorrimento veloce per Caltanissetta.