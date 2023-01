Strisce blu attive, lamentele degli automobilisti: un inizio con tanti disagi

Gela. Da ieri, è ripartito il servizio di sosta a pagamento ma la città è ancora sprovvista dei nuovi parcometri che consentiranno il pagamento del ticket sia con monete che con carte bancomat. Per far fronte a questa mancanza l’azienda Ecoparking a cui è stato affidato il servizio, ha assicurato la presenza degli addetti alla sosta, distinguibili dal giubbino blu con il logo del Comune di Gela che saranno a disposizione dei cittadini per le informazioni e l’acquisto dei tiket.

Abbiamo fatto una passeggiata per il corso e abbiamo incontrato solo uno di questi addetti alla sosta munito di “grattini”, che andando su e giù per la via principale invitava gli automobilisti all’acquisto dopo aver parcheggiato.

“È una cosa assolutamente illegale che i ticket non siano rilasciati dai parcometri ma da addetti alla sosta e negozianti- ha dichiarato l’imprenditore Rocco D’ Assenza – anche la vendita di questi grattini deve essere monitorata in primis dalla società che gestisce questo servizio e in secondo luogo dal comune che dovrà ricavarne il 30% dell’importo totale”.

Sono ancora pochissimi i rivenditori convenzionati per la vendita e molti di loro sono comunque sprovvisti di questi tagliandini.

“È assurdo che dopo due anni in cui non viene erogato questo servizio si riparta in questo modo – ha dichiarato un commerciante arrabbiato- ancora una volta a Gela non si riesce a fare una cosa nel modo giusto. Hanno avuto modi e tempi ma non sono riusciti ad istallare i parcometri”.

I cittadini lamentano le tariffe molto alte e anche sui social ci sono stati commenti negativi.

Qualcuno dice ironicamente di non pagare il ticket fino a quando il Comune non riuscirà a garantire il servizio al cento per cento con l’istallazione dei parcometri. Altri si trovano spiazzati perchè pensano alle difficoltà di contestare una multa nel caso in cui non riuscissero a trovare qualcuno che venda loro un “grattino”.