Studenti assenti per i tamponi, “solo 162 su 400 convocati”: c’è un positivo

Gela. Solo 162 studenti, oggi, si sono presentanti per i tamponi rapidi, già programmati. Tramite Asp e dirigenti scolastici, ne erano stati convocati 400. In base ai dati forniti, sui 162 tamponi, solo uno studente è risultato positivo al Covid. Le assenze però non erano certamente attese. “Sono stati tutti regolarmente convocati – dice l’assessore alla sanità Nadia Gnoffo – non presentandosi rallentano le operazioni di screening. Hanno perso una occasione di sottoporsi a test. Allo stesso tempo, è stata tolta la possibilità ad altri di sottoporsi ai tamponi rapidi. Impegni come questi devono essere rispettati. Stiamo lavorando per l’intera città”.