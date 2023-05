Studenti dell’Eschilo concludono il Pcto in Economia con la Sapienza di Roma

Gela. Si è concluso con la consegna degli attestati agli studenti nell’aula magna del Liceo Classico “Eschilo” di Gela, il Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento) destinato agli studenti di alcune classi del triennio del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane di via Europa dal titolo “Il mondo dell’economia”. Un ciclo di lezioni di alto livello accademico, tenute da docenti universitari, che ha permesso agli allievi di sviluppare competenze trasversali, orientarsi nel mondo del lavoro ed avvicinarsi a quello universitario. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Università telematica Uniltema Sapienza di Roma. In videocollegamento da Roma, il rettore Antonello Folco Biagini che, nel corso del suo intervento, ha sottolineato come “i temi economici siano sempre più d’attualità e che grazie a questo percorso agli allievi è stata offerta l’opportunità di potersi avvicinare al mondo universitario”.

Nel corso del Pcto sono stati analizzati gli scenari macroeconomici del mondo contemporaneo, come e perché l’economia promuove lo sviluppo, quali sono le sfide della società digitale, cosa conta veramente per le imprese italiane, le grandi crisi del mondo pandemiche ed economico-finanziarie, lo Stato sociale nelle economie occidentali e perchè la disuguaglianza di genere non ci conviene. All’iniziativa hanno preso parte ben 207 studenti.