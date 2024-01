“Sturzo” fuori dal dimensionamento, Scerra: “Imbarazzante show di Incardona e Donegani”

Gela. Una corsa a prendersi meriti che non hanno. Sull’esclusione dell’istituto “Sturzo” dal piano di dimensionamento scolastico, il consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra traccia la “terza via” che non porta né alla tesi sostenuta dall’amministrazione né a quella rivendicata dal leader di “PeR” Miguel Donegani. “Il mondo si divide tra persone che realizzano le cose e persone che ne prendono il merito, diceva un ex senatore americano. Oggi quella considerazione è attuale più che mai nell’epoca dell’autocelebrazione ad ogni costo. E’ quello che accade anche alla politica locale nel duello a colpi di comunicati stampa tra l’assessore all’istruzione della giunta Greco ed il leader di “PeR”, che rivendicano il merito di aver salvato l’Istituto “Luigi Sturzo” dalla procedura di dimensionamento e razionalizzazione. Entrambi – dice Scerra – si autoproclamano salvatori e accusano l’altro di mentire. E’ davvero imbarazzante che ben due soggetti politici si determinino in questa maniera, nella misura in cui nessuno dei due ha meriti sulla sorte decretata per l’istituto Sturzo”.