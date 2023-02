“Su crisi servono numeri certi”, Sincero: “Sfiducia? Consiglio non può pagare per colpe non proprie”

Gela. Anche ieri, durante una riunione interna al movimento, è stato ribadito che l’amministrazione comunale dovrà iniziare a fornite numeri concreti sull’attuale stato delle finanze del municipio. Si attendono questo i civici di “Una Buona Idea”, che ancor prima dell’escalation che ha aperto al rischio dissesto, hanno deciso di non rientrare in giunta, allontanandosi dal progetto del sindaco. “Ad oggi, non ci sono atti finanziari e tutto questo ritengo abbia inciso anche sui numeri rilasciati dalla Corte dei Conti – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – il tempo stringe e l’amministrazione comunale deve iniziare a fornire numeri precisi. E’ chiaro che non sono state rispettate le scadenze dell’atto di indirizzo presentato dalla commissione bilancio e approvato in consiglio. Il nostro gruppo orienterà le proprie scelte proprio sulla base di quello che verrà riferito dall’amministrazione, già a partire dalle interrogazioni di questa sera”. Sulla crisi finanziaria, sia “Una Buona Idea” sia la commissione bilancio hanno presentato altrettante interrogazioni rivolte alla giunta. “E’ stato un grave errore non aver provveduto da subito alla sostituzione del dirigente Alberto Depetro, che non appena dimessosi andava sostituito con un ragioniere generale, incaricato di occuparsi a tempo pieno di un settore così delicato come quello finanziario. Non si può procedere con un dirigente ad interim, che intanto svolge anche altri incarichi. Peraltro, non capisco come mai l’attuale dirigente non si sia dimessa dopo che la giunta ha stoppato i correttivi, di fatto facendo venire meno la propria fiducia verso il suo operato”.