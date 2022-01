Superati i 1.500 contagiati da Covid, altri 112 casi in città: 9 ricoverati in ospedale

Gela. Continua a salire a ritmi incessanti il contagio Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, altre 112 positivi, in isolamento domiciliare. Si fa ancora più sostenuto il ritmo dei ricoveri, sono nove nelle ultime ventiquattro ore, tutti di pazienti gelesi, positivi al Covid. Un paziente di Caltanissetta è deceduto, perché positivo al Covid. I guariti, in città, sono solo nove. In totale, i contagiati sono 1.526.