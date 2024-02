Superbonus, Meloni “Misura irresponsabile, buco da 160 mld”

ROMA (ITALPRESS) – Il Superbonus è una misura “irresponsabile per come è stata realizzata – anche se io sono assolutamente favorevole ad incentivare l’edilizia e a tutto quello che può generare un elemento di crescita – e purtroppo non era gratuita, perchè la stanno pagando tutti gli italiani anche quelli che è una casa non ce l’hanno, con una media che viaggia dai due ai tremila a testa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi. A causa del Superbonus “c’è un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato: sono mediamente 4 leggi finanziarie, sono risorse usate prevalentemente per far ristrutturare le seconde case (quindi da persone che erano forse in una condizione economica per potersi permettere la ristrutturazione) e sono state tolte dalla sanità, dalla scuola, dai bisogni primari dei cittadini”.(ITALPRESS).Foto: Agenzia Fotogramma