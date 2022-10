Sviluppo economico al segretario generale Patti, Depetro ha rinunciato all’interim

Gela. La scorsa settimana avevamo riferito del passo indietro del dirigente Alberto Depetro, che ha rinunciato all’interim del settore sviluppo economico, mantenendo comunque le sue attribuzioni per gli uffici finanziari del municipio. Con il pensionamento dell’architetto Emanuele Tuccio e la rinuncia dello stesso Depetro, il sindaco Lucio Greco si è visto costretto ad individuare il segretario generale Loredana Patti. E’ stato firmato un provvedimento che le attribuisce, per i prossimi tre mesi, la guida del settore sviluppo economico, che in questa fase è tra i più delicati, anche in relazione ai progetti e alle autorizzazioni istruite dal Suap. La scorsa settimana, nel corso di una riunione, il dirigente Depetro aveva confermato l’indisponibilità ad occuparsi anche dello sviluppo economico, così la scelta è ricaduta sul segretario Patti. Ci sarà comunque l’urgenza di chiudere prima possibile il percorso per l’assunzione di un nuovo dirigente, ora rallentato dal fatto che non sono stati ancora approvati gli strumenti finanziari.