“Svuota cantine” a Brucazzi, conclusa la giornata di raccolta: si ripete il 6 marzo

“Siamo soddisfatti per l’andamento delle operazioni. Ci aspettavamo un buon afflusso – ha commentato l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo – e così è stato, ma, nel contempo, siamo riusciti a fare in modo che le attese non si protraessero oltre i 15-20 minuti. Il prossimo appuntamento, lo ricordiamo, è per il 6 marzo, sempre a Brucazzi dalle 7 alle 12. Ringrazio la Tekra per l’ottimo lavoro svolto a favore della città e gli utenti che hanno raccolto il nostro invito. Ci impegneremo a programmare altre giornate come questa in futuro, ma, qualora non ci fossero svuota cantine in agenda, invito tutti a prenotare il ritiro a domicilio. Poniamo fine allo scempio degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, tutti insieme”.