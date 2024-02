Tagli per nuovo ospedale, “parole Mancuso? Dimostra il suo disinteresse verso la città”

Gela. Intorno al progetto del nuovo ospedale di Ponte Olivo e ai tagli che lo starebbero affondando prima del nascere, sta man mano crescendo la contesa politica. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali ma da quanto inizia a filtrare, i finanziamenti Fsc per gli ospedali di Gela, Carini e Siracusa, sarebbero a forte rischio. Contro una scelta di questo tipo da parte del governo regionale, in città un fronte politico bipartisan pretende riscontri istituzionali e non condivide affatto la linea del governo Schifani. Il parlamentare Ars Michele Mancuso ha rispedito al mittente le conclusioni contro il governo regionale. Secondo il sindaco Lucio Greco, invece, si tratterebbe di una difesa ad oltranza ma a danno della città. “Il deputato regionale Mancuso, inebriato dalla carica ricoperta, forse si è illuso di essere un grande economista, specializzatosi nella prestigiosa università di Oxford o in quella di Harvard. Lo invitiamo a stare con i piedi per terra e a non dimenticare che, dalle nostre parti, si può diventare deputati anche per meriti che nulla hanno a che vedere con gli studi, la preparazione culturale e la professionalità. Non gli riconosciamo, pertanto – dice Greco – alcun titolo per screditare chi ha giustamente reagito allo scippo perpetrato contro il nostro territorio”. Già il gruppo consiliare di “Un’Altra Gela”, diretta emanazione del primo cittadino, ha chiesto spiegazioni al governo regionale.