Talent Junior a Valencia, Fabiano Fiaccabrino convince ma la sua 65 viene stoppata

Non trapelano indiscrezioni sulle cause che hanno indotto i commissari del circuito “Ricardo Tormo” a squalificare la moto Honda numero 65. Non si esclude possa trattarsi di anomalie al propulsore. Rimane il rammarico per la consapevolezza che a Valencia Fabiano Fiaccabrino aveva il passo per fare bene. Anche il suo team manager, Pierfrancesco Pileri, sapeva che la tappa Spagnola avrebbe dovuto rappresentare il reale punto di partenza consapevoli che a Valencia avevano svolto i test di allenamento. Dopo la delusione all’Estoril, in Portogallo, Fabiano Fiaccabrino si era dedicato ad un allenamento ferreo tra percorsi in bicicletta e sessioni in pista. Adesso il proseguo nel Talent delle due ruote da pista, più prestigioso d’Europa, diventa ancora più difficile.